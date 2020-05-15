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Тренер «Аугсбурга» нарушил карантин и пропустит игру с «Вольфсбургом»
Metaratings
  • Metaratings
  • Sports.ru
Главный тренер "Аугсбурга" Хайко Херрлих пропустит завтрашний матч чемпионата Германии против "Вольфсбурга".В источнике
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Тренер «Аугсбурга» пропустит игру с «Вольфсбургом» из-за выхода в магазин за кремом

Чемпионат вчера в 19:34
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Главный тренер «Аугсбурга» пропустит свой дебютный матч на посту из-за нарушения карантина

Sportbox.RU вчера в 18:20
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Тренер «Аугсбурга» пропустит дебютный матч в клубе. Он нарушил карантин, выйдя в магазин за зубной пастой

Sport24.ru вчера в 18:10 
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