НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Газета.RuГазета.Ru
Суарес не желает уходить из «Барселоны»
Bookmaker-ratings.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • FootballHD
  • Soccernews.ru
  • Футбол России
  • Soccer.ru
  • ua.Tribuna.com
  • ODDS.ru
  • Общественная служба новостей
  • Sportbox.RU
  • Sports.ru
  • Российская газета
  • Нева Спорт
  • ГЛАС.RU
  • Евро-футбол.ру
  • Спорт день за днем
  • RT на русском
  • Metaratings
  • Sport24.ru
  • Газета.Ru
  • МедиаКорСеть
  • Sportliga.com
Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес не желает уходить из "Барселоны". Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.В источнике
42
Подробнее о событии
alt

Суарес не готов пойти на понижение зарплаты, чтобы вернуться в «Аякс»

Футбол России 02:54
alt

«Аякс» готов платить Суаресу 3 млн евро в год. Уругваец не хочет уходить из «Барселоны»

Sport24.ru 02:52 
alt

«Аякс» готов предложить Суаресу 3 миллиона евро в год. Форвард не хочет покидать «Барселону»

Спорт-Экспресс 02:09
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости