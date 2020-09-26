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Тренер «Барселоны» Куман высказался о прощании Месси с Суаресом
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Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман высказался о прощании аргентинского нападающего Лионеля Месси с уругвайским форвардом Луисом Суаресом, передает Marca.В источнике
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