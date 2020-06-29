Тренер «Барселоны» Сетьен будет уволен по окончании сезона

Нынешний наставник команды Кике Сетьен будет уволен по окончании сезона. Отмечается, что такое решение было принято после матча с «Сельтой» (2:2), сообщает «Советский спорт».