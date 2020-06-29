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Тренер «Барселоны» Сетьен будет уволен по окончании сезона
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Нынешний наставник команды Кике Сетьен будет уволен по окончании сезона. Отмечается, что такое решение было принято после матча с «Сельтой» (2:2), сообщает «Советский спорт».В источнике
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«Барселона» намерена уволить Сетьена в конце сезона

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Источник: «Барселона» уволит Сетьена, если команда не возьмет титул в нынешнем сезоне

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«Барселона» планирует уволить Энрике Сетьена по окончании сезона

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