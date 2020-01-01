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Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
Тренер «Брешии»: «Балотелли разочаровал меня»
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Наставник «Брешии» Диего Лопес высказался о работе с нападающим Марио Балотелли, который вскоре покинет команду.В источнике
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Главный тренер «Брешии»: За время карантина Балотелли ни разу не показался в видеочате

Советский спорт 06:44
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Главный тренер «Брешии» рассказал о разочаровании от Балотелли

ProstoProSport 06:39 
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Главный тренер «Брешии»: «Балотелли меня разочаровал»

Спорт-Экспресс 06:23
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