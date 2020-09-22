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Тренер «Челси» Лэмпард подтвердил переход вратаря Менди
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Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард подтвердил предстоящий переход голкипера "Ренна" Эдуарда Менди.В источнике
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Лэмпард подтвердил скорый трансфер Менди в «Челси»

Матч ТВ 09:49
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Лэмпард подтвердил, что вратарь «Ренна» Менди проходит медосмотр в лондонском клубе

Sport24.ru 09:30 
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Лэмпард подтвердил, что голкипер «Ренна» Менди станет игроком «Челси»

Чемпионат 08:56
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