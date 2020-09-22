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«Челси» подтвердил трансфер вратаря «Ренна» Менди
Газета.Ru
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«Челси» сообщил о приобретении вратаря «Ренна» Эдуара Менди. Контракт с 28-летним сенегальцем рассчитан на пять лет.В источнике
Подробнее о событии
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«Челси» подтвердил трансфер вратаря «Ренна» Менди

Sportbox.RU 05:31
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Кто сыграл решающую роль в трансфере Эдуара Менди в «Челси»?

ChelseaNews.Ru вчера в 01:25
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Лэмпард подтвердил покупку вратаря у «Ренна»

Спорт-Экспресс 22 сентября в 22:11
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