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Российская газетаРоссийская газета
Тренеру ЦСКА Гончаренко стало плохо после матча с «Зенитом»
Metaratings
  • Москва 243:41
  • РЕН ТВ0:52
Главному тренеру ЦСКА Виктору Гончаренко стало плохо после поражения в матче 23-го тура чемпионата России против "Зенита", в котором его команда потерпела крупное поражение (0:4). О самочувствии Гончаренко рассказал один из его помощников Сергей Овчинников.В источнике
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Сергей Овчинников
футболист
Виктор Михайлович плохо себя почувствовал. Давайте не мучать человека. Поднялось давление. Нам было сложно перестроиться после двух быстрых голов. Сложилось так, как сложилось.Футбол России14:41
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Сергей Овчинников в эфире «Матч ТВ»: «Ганчаренко почувствовал себя плохо после матча с „Зенитом“. У него поднялось давление»

Sportbox.RU 15:11
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Гончаренко одержал лишь одну победу в 13 матчах с «Зенитом»

Metaratings 16:05
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Гончаренко после поражения от «Зенита» стало плохо. У тренера поднялось давление

Футбол России 14:41
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