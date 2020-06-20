Сергей Овчинников футболист

Виктор Михайлович плохо себя почувствовал. Давайте не мучать человека. Поднялось давление. Нам было сложно перестроиться после двух быстрых голов. Сложилось так, как сложилось.

Футбол России

вчера в 14:41