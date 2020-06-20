Наставнику ЦСКА Гончаренко после матча с «Зенитом» стало плохо
Главный тренер московского ЦСКА Виктору Гончаренко после сокрушительного поражения от «Зенита» в домашнем матче 23-го тура чемпионата России плохо себя почувствовал. Поэтому на общение с прессой вышел помощник Гончаренко – Сергей Овчинников.В источнике Виктор Михайлович плохо себя почувствовал. Давайте не мучать человека. Поднялось давление. Нам было сложно перестроиться после двух быстрых голов. Сложилось так, как сложилось.Футбол Россиивчера в 14:41
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