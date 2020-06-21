Виктор Гончаренко собирается уйти из ЦСКА
Решение об уходе Виктор Гончаренко принял после домашнего поражения от «Зенита» со счетом 0:4. Сейчас клуб занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 36 очками в активе. Ранее сообщалось о подписании контракта между Виктором Гончаренко и ЦСКА до конца сезона 2020/2021 годов.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «Чемпионату», Виктор Гончаренко хочет покинуть ЦСКА по собственному желанию, о чём уже сообщил игрокам. Тренер уже написал заявление об уходе. Руководство «армейцев» хочет уговорить наставника остаться до конца сезона-2019/2020.
Спорт-Экспресс вчера в 15:30