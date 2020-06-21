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Виктор Гончаренко собирается уйти из ЦСКА
РБК
  • Моя Москва.онлайн1:07
  • Мой Брянск0:52
  • Piter.tv0:19
Решение об уходе Виктор Гончаренко принял после домашнего поражения от «Зенита» со счетом 0:4. Сейчас клуб занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 36 очками в активе. Ранее сообщалось о подписании контракта между Виктором Гончаренко и ЦСКА до конца сезона 2020/2021 годов.В источнике
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С чего всё начиналось
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Гончаренко хочет уйти из ЦСКА. Руководство просит его остаться до конца сезона

Как стало известно «Чемпионату», Виктор Гончаренко хочет покинуть ЦСКА по собственному желанию, о чём уже сообщил игрокам. Тренер уже написал заявление об уходе. Руководство «армейцев» хочет уговорить наставника остаться до конца сезона-2019/2020.
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