Виктор Гончаренко собирается уйти из ЦСКА

Решение об уходе Виктор Гончаренко принял после домашнего поражения от «Зенита» со счетом 0:4. Сейчас клуб занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 36 очками в активе. Ранее сообщалось о подписании контракта между Виктором Гончаренко и ЦСКА до конца сезона 2020/2021 годов.