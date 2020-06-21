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Тренер ЦСКА Гончаренко подал в отставку
ФАН
  • Моя Москва.онлайн1:07
  • Мой Брянск0:52
  • Piter.tv0:19
Как сообщает "Спорт-Экспресс", после проигрыша ЦСКА "Зениту" с результатом 0:4, Виктор Гончаренко заявил футболистам о своем уходе в отставку. На послематчевую прес-конференцию Гончаренко не пришел. Его заменил второй тренер Сергей Овчинников.В источнике
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С чего всё начиналось
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Гончаренко хочет уйти из ЦСКА. Руководство просит его остаться до конца сезона

Как стало известно «Чемпионату», Виктор Гончаренко хочет покинуть ЦСКА по собственному желанию, о чём уже сообщил игрокам. Тренер уже написал заявление об уходе. Руководство «армейцев» хочет уговорить наставника остаться до конца сезона-2019/2020.
Чемпионат вчера в 09:33
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ЦСКА продолжает переговоры с Гончаренко. Вероятно, решение примут во вторник

Sports.ru 07:48
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Гончаренко улетел в Белоруссию после игры с «Зенитом». Шансы на его возвращение в ЦСКА минимальны

Sport24.ru 07:33 
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ЦСКА продолжает переговоры с Гончаренко. Решение, скорее всего, будет во вторник

Спорт-Экспресс 06:29
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