Тренер ЦСКА Гончаренко подал в отставку
Как сообщает "Спорт-Экспресс", после проигрыша ЦСКА "Зениту" с результатом 0:4, Виктор Гончаренко заявил футболистам о своем уходе в отставку. На послематчевую прес-конференцию Гончаренко не пришел. Его заменил второй тренер Сергей Овчинников.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «Чемпионату», Виктор Гончаренко хочет покинуть ЦСКА по собственному желанию, о чём уже сообщил игрокам. Тренер уже написал заявление об уходе. Руководство «армейцев» хочет уговорить наставника остаться до конца сезона-2019/2020.