Тренер ЦСКА Гончаренко подал в отставку

Как сообщает "Спорт-Экспресс", после проигрыша ЦСКА "Зениту" с результатом 0:4, Виктор Гончаренко заявил футболистам о своем уходе в отставку. На послематчевую прес-конференцию Гончаренко не пришел. Его заменил второй тренер Сергей Овчинников.