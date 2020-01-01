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Тренер ЦСКА Гончаренко посвятил победу над «Оренбургом» умершей маме
TUT.BY
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, что посвятил победу над «Оренбургом» (4:0) своей умершей маме.В источнике
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Подробнее о событии
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Гончаренко посвятил победу над «Оренбургом» маме

Футбол России 02:38
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Ганчаренко посвятил победу над «Оренбургом» умершей маме

Sportbox.RU вчера в 16:50
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Гончаренко о 4:0 с «Оренбургом»: «Посвящаю маме победу. Она была моим самым преданным болельщиком»

Sports.ru вчера в 17:50
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