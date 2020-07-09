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Тренер ЦСКА Гончаренко посвятил победу над «Оренбургом» умершей маме
Sports.ru
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, что посвятил победу над «Оренбургом» (4:0) своей умершей маме.В источнике
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Ганчаренко посвятил победу над «Оренбургом» умершей маме

Sportbox.RU 16:50
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Гончаренко о 4:0 с «Оренбургом»: «Посвящаю маме победу. Она была моим самым преданным болельщиком»

Sports.ru 17:50
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Гончаренко посвятил победу ЦСКА над «Оренбургом» умершей маме

Sport24.ru 17:23 
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