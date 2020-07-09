НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеЦСКА второй раз подряд выиграл с крупным счетом в чемпионате РоссииМатчи «Оренбурга» с ЦСКА и «Ростовом» начнутся позжеДзагоев вместе с ЦСКА вылетел на матч против «Оренбурга»«Оренбург» и ЦСКА выйдут на поле 8 июля в РостошахПринято решение по матчу «Оренбурга» и ЦСКАГлавноеТедеско: Судьи каждую игру убивают «Спартак»Газизов прокомментировал свое назначение гендиректором ФК «Спартак»«Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА за € 8,5 млнАлонсо прокомментировал возвращение в команду «Рено»Иванович покинул «Зенит» и улетел в Сербию из-за несчастья в семьеMetaratingsТренер ЦСКА Гончаренко посвятил победу над «Оренбургом» умершей мамеSports.ru8Sports.ruBookmaker-ratings.ruФутбол РоссииSportbox.RUНева СпортMetaratingsМатч ТВГазета.RuГлавный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, что посвятил победу над «Оренбургом» (4:0) своей умершей маме.В источнике Комментировать3Подробнее о событии Ганчаренко посвятил победу над «Оренбургом» умершей мамеSportbox.RU 16:50Гончаренко о 4:0 с «Оренбургом»: «Посвящаю маме победу. Она была моим самым преданным болельщиком»Sports.ru 17:50Гончаренко посвятил победу ЦСКА над «Оренбургом» умершей мамеSport24.ru 17:23 рекламаЕщё по темеЦСКА второй раз подряд выиграл с крупным счетом в чемпионате РоссииМатчи «Оренбурга» с ЦСКА и «Ростовом» начнутся позжеДзагоев вместе с ЦСКА вылетел на матч против «Оренбурга»«Оренбург» и ЦСКА выйдут на поле 8 июля в РостошахПринято решение по матчу «Оренбурга» и ЦСКАГлавноеТедеско: Судьи каждую игру убивают «Спартак»Газизов прокомментировал свое назначение гендиректором ФК «Спартак»«Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА за € 8,5 млнАлонсо прокомментировал возвращение в команду «Рено»Иванович покинул «Зенит» и улетел в Сербию из-за несчастья в семьеНовости