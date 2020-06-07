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Тренер ЦСКА Гончаренко впервые показал дочь
Soccernews.ru
  • Soccernews.ru
  • Нева Спорт
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко выложил в инстаграме фотографию своей маленькой дочери.В источнике
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Гончаренко впервые показал фото дочери

Нева Спорт 08:30
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«Моя любимица». Виктор Гончаренко опубликовал фото дочки

Чемпионат 07:54
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Виктор Гончаренко впервые показал свою маленькую дочь

Soccernews.ru 07:54
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