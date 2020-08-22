Виктор Гончаренко белорусский футболист

Нашей команде нужен был нападающий именно такого плана. Мне не нравятся форварды-столбы. В атаке должно быть постоянное движение. Гайч подходит под эти характеристики: агрессивный, взрывной, физически сильный.

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08:13