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Газета.RuГазета.Ru
Тренер ЦСКА Гончаренко высказался о новичке команды Гайче
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о новичке команды - нападающем Адольфо Гайче, передает официальный сайт армейского клуба. Аргентинский футболист пополнил состав московского клуба в это летнее трансферное окно.В источнике
Виктор Гончаренко
белорусский футболист
Нашей команде нужен был нападающий именно такого плана. Мне не нравятся форварды-столбы. В атаке должно быть постоянное движение. Гайч подходит под эти характеристики: агрессивный, взрывной, физически сильный.Bookmaker-ratings.ru08:13
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