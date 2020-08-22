Тренер ЦСКА Гончаренко высказался о новичке команды Гайче
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о новичке команды - нападающем Адольфо Гайче, передает официальный сайт армейского клуба. Аргентинский футболист пополнил состав московского клуба в это летнее трансферное окно.В источнике Нашей команде нужен был нападающий именно такого плана. Мне не нравятся форварды-столбы. В атаке должно быть постоянное движение. Гайч подходит под эти характеристики: агрессивный, взрывной, физически сильный.Bookmaker-ratings.ru08:13