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Тренер ЦСКА Овчинников подвел итоги матча против «Динамо»
Евро-футбол.ру
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Тренер московского ЦСКА Сергей Овчинников подвел итоги матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного "Динамо", передает "Чемпионат.com". Встреча завершилась со счетом 0:0.В источнике
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