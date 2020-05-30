Тренер ЦСКА по физподготовке покинул клуб
Тренер московского ЦСКА по физической подготовке Паулино Гранеро покинул клуб, сообщает "Чемпионат.com". Розыгрыш Российской премьер лиги (РПЛ) был приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «Чемпионату», тренер московского ЦСКА по физической подготовке Паулино Гранеро покинул клуб. Теперь за физическую готовность отвечает Руслан Зубик. ЦСКА, набрав 36 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.