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Тренер ЦСКА по физподготовке покинул клуб
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Тренер московского ЦСКА по физической подготовке Паулино Гранеро покинул клуб, сообщает "Чемпионат.com". Розыгрыш Российской премьер лиги (РПЛ) был приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса.В источнике
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Тренер ЦСКА по физподготовке Паулино Гранеро покинул клуб

Как стало известно «Чемпионату», тренер московского ЦСКА по физической подготовке Паулино Гранеро покинул клуб. Теперь за физическую готовность отвечает Руслан Зубик. ЦСКА, набрав 36 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
Чемпионат 04:33
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Тренер по физподготовке Гранеро покинул ЦСКА («Чемпионат»)

Sports.ru 04:59
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В ЦСКА новый тренер по физподготовке, Паулино Гранеро покинул клуб

Спорт день за днем 04:55
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СМИ: ЦСКА остался без тренера по физподготовке

Матч ТВ 04:54
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