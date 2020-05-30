Тренер ЦСКА по физподготовке покинул клуб

Как стало известно «Чемпионату», тренер московского ЦСКА по физической подготовке Паулино Гранеро покинул клуб. Теперь за физическую готовность отвечает Руслан Зубик. ЦСКА, набрав 36 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.