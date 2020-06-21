НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
REGNUMREGNUM
Гончаренко может покинуть пост главного тренера ФК ЦСКА
ФАН
  • Piter.tv0:19
Москва, 21 июня 2020, 17:30 — REGNUM Футбольный специалист Виктор Гончаренко, который возглавляет московский ЦСКА с 2016 года, хочет покинуть клуб по собственному желанию. Об этом в воскресенье, 21 июня, сообщает «Чемпионат.com».В источнике
84
Седрик Гогуа
ивуарийский футболист
Я ничего не знаю об уходе Гончаренко. Он объявил об отставке игрокам? Без понятия, от тебя впервые слышу об этом.Metaratings10:35
С чего всё начиналось
alt

Гончаренко хочет уйти из ЦСКА. Руководство просит его остаться до конца сезона

Как стало известно «Чемпионату», Виктор Гончаренко хочет покинуть ЦСКА по собственному желанию, о чём уже сообщил игрокам. Тренер уже написал заявление об уходе. Руководство «армейцев» хочет уговорить наставника остаться до конца сезона-2019/2020.
Чемпионат 09:33
Подробнее о событии
alt

Источник: Гончаренко написал заявление об уходе из ЦСКА

Sport.ru 10:58
alt

Гончаренко хочет уйти из ЦСКА

Советский спорт 10:09
alt

Гончаренко хочет уйти из ЦСКА. Его место займет Овчинников

Спорт-Экспресс 11:05
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости