Гончаренко может покинуть пост главного тренера ФК ЦСКА

Москва, 21 июня 2020, 17:30 — REGNUM Футбольный специалист Виктор Гончаренко, который возглавляет московский ЦСКА с 2016 года, хочет покинуть клуб по собственному желанию. Об этом в воскресенье, 21 июня, сообщает «Чемпионат.com».