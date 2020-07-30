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Тренер «Динамо» Луческу поделился воспоминаниями о «Шахтере»
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Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу поделился воспоминаниями о работе в донецком "Шахтере". Об этом сообщает Ukraine Football.В источнике
Подробнее о событии
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Тренер «Динамо» Луческу поделился воспоминаниями о «Шахтере»

Газета.Ru 09:49
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Луческу: «Шахтёр» для меня – перевёрнутая страница

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Мирча Луческу: Страница в «Шахтере» перевернута, начинается новая жизнь

Bookmaker-ratings.ru 07:02
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