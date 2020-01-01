НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Soccernews.ruSoccernews.ru
Главный тренер «Динамо» Новиков высказался о победном матче с «Уралом»
Евро-футбол.ру
  • Евро-футбол.ру
  • Soccernews.ru
  • Газета.Ru
  • Телеканал Краснодар
  • Матч ТВ
  • Футбол России
  • Sports.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
Главный тренер московского "Динамо" Кирилл Новиков высказался по поводу победного матча 1-го тура РПЛ с "Уралом" (2:0).В источнике
2
Подробнее о событии
alt

Кирилл Новиков – о победе над «Уралом»: «Команда не отошла от плана ни на секунду»

Матч ТВ 12:35
alt

Новиков о 2:0 с «Уралом»: «Динамо» должно было побеждать значительно крупнее»

Sports.ru 12:34
alt

"Всех с первой победой в новом сезоне!" Новиков - после матча с "Уралом"

Футбол России 13:21
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости