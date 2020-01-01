Тренер «Динамо» объяснил поражение от «Химок» проблемой с реализацией
Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал поражение от подмосковных «Химок» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).В источнике Отставка? Это прерогатива руководства клуба.RT на русском14:39
С чего всё начиналось
В матче 9-го тура РПЛ «Динамо» проиграло «Химкам» со счётом 0:1. На 19-й минуте единственный гол забил полузащитник подмосковного клуба Александр Ломовицкий. В следующем туре чемпионата России «Динамо» проведёт встречу с «Краснодаром».