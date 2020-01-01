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Тренер «Динамо» объяснил поражение от «Химок» проблемой с реализацией
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Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал поражение от подмосковных «Химок» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).В источнике
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Кирилл Новиков
российский футболист
Отставка? Это прерогатива руководства клуба.RT на русском14:39
С чего всё начиналось
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Руководство «Динамо» на внеплановом собрании обсудит возможную отставку Новикова

В матче 9-го тура РПЛ «Динамо» проиграло «Химкам» со счётом 0:1. На 19-й минуте единственный гол забил полузащитник подмосковного клуба Александр Ломовицкий. В следующем туре чемпионата России «Динамо» проведёт встречу с «Краснодаром».
Чемпионат 15:13
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«Динамо» может уволить Новикова после поражения от «Химок»

Sport.ru 15:30
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Источник: Руководство «Динамо» на внеплановом собрании обсудит отставку Новикова

Матч ТВ 15:52
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Источник: Руководство «Динамо» на внеплановом собрании обсудит отставку Новикова

Sportbox.RU 15:52
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