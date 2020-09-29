Тренер «Динамо» подал в отставку после поражения от «Химок»
Кирилл Новиков принял решение покинуть пост главного тренера московского «Динамо». Он связал свое решение с последними поражениями команды. В прошлой игре московский клуб проиграл «Химкам».В источнике
С чего всё начиналось
На следующий день после поражения в девятом туре чемпионата России от новичка высшего дивизиона «Химок» — 0:1 — главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков через Instagram сообщил, что подал в отставку, «еще раз спокойно обдумав события этого месяца», которые включали в том числе «болезненные поражения» в различных турнирах.