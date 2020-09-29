Тренер «Динамо» подал в отставку после поражения от «Химок»

Спорт уик-энд 2 25



Кирилл Новиков принял решение покинуть пост главного тренера московского «Динамо». Он связал свое решение с последними поражениями команды. В прошлой игре московский клуб проиграл «Химкам». В источнике