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Тренер «Динамо» подал в отставку после поражения от «Химок»
Спорт уик-энд
  • Известия0:25
  • CT news0:57
Кирилл Новиков принял решение покинуть пост главного тренера московского «Динамо». Он связал свое решение с последними поражениями команды. В прошлой игре московский клуб проиграл «Химкам».В источнике
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С чего всё начиналось
На следующий день после поражения в девятом туре чемпионата России от новичка высшего дивизиона «Химок» — 0:1 — главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков через Instagram сообщил, что подал в отставку, «еще раз спокойно обдумав события этого месяца», которые включали в том числе «болезненные поражения» в различных турнирах.
Коммерсантъ вчера в 08:44
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