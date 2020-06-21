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Гончаренко не приехал на собрание ЦСКА на клубной базе
ФАН
  • Моя Москва.онлайн1:07
  • Мой Брянск0:52
  • Piter.tv0:19
По информации "Чемпионата", в ближайшее время на клубной базе армейцев состоится собрание команды, при этом тренер в отличие от футболистов на место встречи до сих пор не прибыл.В источнике
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С чего всё начиналось
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Гончаренко хочет уйти из ЦСКА. Руководство просит его остаться до конца сезона

ЦСКА набрал 36 очков в 23 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге. Гончаренко возглавляет ЦСКА с 2016 года, а ранее работал в команде старшим тренером. Под его руководством команда завоевала Суперкубок России и дважды становилась серебряным призёром чемпионата страны.
Чемпионат вчера в 09:33
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