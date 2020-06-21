Гончаренко не приехал на собрание ЦСКА на клубной базе
По информации "Чемпионата", в ближайшее время на клубной базе армейцев состоится собрание команды, при этом тренер в отличие от футболистов на место встречи до сих пор не прибыл.В источнике
С чего всё начиналось
ЦСКА набрал 36 очков в 23 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге. Гончаренко возглавляет ЦСКА с 2016 года, а ранее работал в команде старшим тренером. Под его руководством команда завоевала Суперкубок России и дважды становилась серебряным призёром чемпионата страны.