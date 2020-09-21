НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеМатч «Краснодара» с ПАОКом в Лиге чемпионов рассудят французыСоперник «Краснодара» ПАОК арендовал защитника «Барселоны»«Краснодар» показал тренировку перед матчем с ПАОКомКраснодар - ПАОК 22 Сентября 2020 года: бесплатная ставка Александра ШмурноваАлександр Мартынович: «В матче с ПАОК „Краснодар“ постарается не повторить ситуацию прошлого года с „Олимпиакосом“»Главное«Динамо» обыграло «Ахмат» в матче РПЛФК «Химки» подтвердил отставку главного тренера Дмитрия Гунько«Тампа» проиграла «Далласу» в первом матче финала Кубка СтэнлиСтала известна зарплата Суареса в «Атлетико»Чимаев и Дерн получили бонусы за турнир UFC Fight Night 178Газета.RuТренер «Краснодара» Мусаев поделился ожиданиями от игры с ПАОКInc-news.ru12Inc-news.ruТелеканал КраснодарГазета.RuSportbox.RUBookmaker-ratings.ruСоветский спортСпорт-ЭкспрессBetOnSoccernews.ruPravda.RuКП - КубаньКубанские новостиГлавный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев поделился ожиданиями от игры с греческим ПАОК в рамках раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2020/21.В источнике Комментировать1Подробнее о событии Мусаев о матче с ПАОКом: «Только в играх такого накала „Краснодар“ может увидеть свой уровень»Sport24.ru 09:28 Мурад Мусаев – о матче с ПАОК: «Только в играх такого накала „Краснодар“ может увидеть свой уровень»Sportbox.RU 08:52Мусаев: мы забили красивые голы «Химкам», но сейчас «Краснодар» думает лишь о ЛЧЧемпионат 08:51рекламаЕщё по темеМатч «Краснодара» с ПАОКом в Лиге чемпионов рассудят французыСоперник «Краснодара» ПАОК арендовал защитника «Барселоны»«Краснодар» показал тренировку перед матчем с ПАОКомКраснодар - ПАОК 22 Сентября 2020 года: бесплатная ставка Александра ШмурноваАлександр Мартынович: «В матче с ПАОК „Краснодар“ постарается не повторить ситуацию прошлого года с „Олимпиакосом“»Главное«Динамо» обыграло «Ахмат» в матче РПЛФК «Химки» подтвердил отставку главного тренера Дмитрия Гунько«Тампа» проиграла «Далласу» в первом матче финала Кубка СтэнлиСтала известна зарплата Суареса в «Атлетико»Чимаев и Дерн получили бонусы за турнир UFC Fight Night 178Новости