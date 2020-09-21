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Тренер «Краснодара» Мусаев поделился ожиданиями от игры с ПАОК
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Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев поделился ожиданиями от игры с греческим ПАОК в рамках раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2020/21.В источнике
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