Тренер «Краснодара» Мусаев поделился ожиданиями от игры с ПАОК

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев поделился ожиданиями от игры с греческим ПАОК в рамках раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2020/21.