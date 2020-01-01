НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Soccernews.ruSoccernews.ru
Мусаев прокомментировал результат матча с «Ростовом»
RT на русском
  • RT на русском
  • Спорт-Экспресс
  • Sportbox.RU
  • Soccernews.ru
  • Sports.ru
  • Газета.Ru
  • Евро-футбол.ру
  • Футбол России
Наставник "Краснодара" Мурад Мусаев высказался о матче против "Ростова" (1:1).В источнике
Подробнее о событии
alt

«Если такое судейство будет и дальше, чемпионат можно не заканчивать». Мусаев - о матче с «Ростовом»

Футбол России 16:09
alt

«Если так будет продолжаться, то можно не заканчивать чемпионат». Мусаев — о пенальти в матче «Ростов» — «Краснодар»

Спорт-Экспресс 16:54
alt

Мусаев о судействе в матче с «Ростовом»: «Можно не заканчивать чемпионат, если так будет продолжаться»

Sports.ru 15:42
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости