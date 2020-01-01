НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Ростов» сыграл вничью с «Краснодаром»Карпин высказался о матче против «Краснодара»ФК «Ростов» в среду проведет матч с «Краснодаром»«Краснодар» выиграет у «Ростова» в 25-м туре РПЛ 1 июляВандерсон признан лучшим игроком матча «Ростов» — «Краснодар»Главное«Ростов» сыграл вничью с «Краснодаром»Черевченко покинул пост главного тренера тульского «Арсенала»Дубль Влашича принес победу ЦСКА в московском дерби со «Спартаком»Гол Ярмоленко принес «Вест Хэму» победу над «Челси» в матче АПЛВторая подряд игра «Оренбурга» отменена из-за вспышки коронавирусаSoccernews.ruМусаев прокомментировал результат матча с «Ростовом»RT на русском8RT на русскомСпорт-ЭкспрессSportbox.RUSoccernews.ruSports.ruГазета.RuЕвро-футбол.руФутбол РоссииНаставник "Краснодара" Мурад Мусаев высказался о матче против "Ростова" (1:1).В источнике КомментироватьПодробнее о событии «Если такое судейство будет и дальше, чемпионат можно не заканчивать». Мусаев - о матче с «Ростовом»Футбол России 16:09«Если так будет продолжаться, то можно не заканчивать чемпионат». Мусаев — о пенальти в матче «Ростов» — «Краснодар»Спорт-Экспресс 16:54Мусаев о судействе в матче с «Ростовом»: «Можно не заканчивать чемпионат, если так будет продолжаться»Sports.ru 15:42рекламаЕщё по теме«Ростов» сыграл вничью с «Краснодаром»Карпин высказался о матче против «Краснодара»ФК «Ростов» в среду проведет матч с «Краснодаром»«Краснодар» выиграет у «Ростова» в 25-м туре РПЛ 1 июляВандерсон признан лучшим игроком матча «Ростов» — «Краснодар»Главное«Ростов» сыграл вничью с «Краснодаром»Черевченко покинул пост главного тренера тульского «Арсенала»Дубль Влашича принес победу ЦСКА в московском дерби со «Спартаком»Гол Ярмоленко принес «Вест Хэму» победу над «Челси» в матче АПЛВторая подряд игра «Оренбурга» отменена из-за вспышки коронавирусаНовости