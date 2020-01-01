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Pravda.RuPravda.Ru
В Испании назвали дату возобновления чемпионата Ла Лиги
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Хавьер Агирре, главный тренер "Леганеса", рассказал о сроках возобновления чемпионата Ла Лиги. По его словам, футбол на стадионы вернётся 20 июня, а завершится сезон 26 июля.В источнике
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Ла Лига о возобновлении сезона 20 июня: «У нас нет подтвержденных дат»

Sports.ru 02:00
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Тренер «Леганеса» назвал дату возобновления чемпионата Испании

Чемпионат вчера в 23:24
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Ла Лига не подтвердила возобновление чемпионата Испании 20 июня

Soccer.ru вчера в 20:09 
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