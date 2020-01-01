В Испании назвали дату возобновления чемпионата Ла Лиги

Хавьер Агирре, главный тренер "Леганеса", рассказал о сроках возобновления чемпионата Ла Лиги. По его словам, футбол на стадионы вернётся 20 июня, а завершится сезон 26 июля.