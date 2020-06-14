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Газета.RuГазета.Ru
Тренер «Локомотива» Николич не намерен менять стиль команды
RT на русском
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Главный тренер московского "Локомотива" Марко Николич заявил, что не планирует менять стиль команды.В источнике
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Тренер «Локомотива» Николич заявил, что пока у него нет времени создавать новую команду

RT на русском 16:20
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Тренер «Локомотива» Николич не намерен менять стиль команды

Газета.Ru 15:50
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