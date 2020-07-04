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Николич признал, что «Локомотив» борется за второе место
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Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич смирился с тем, что его команда не сможет подняться выше второго места в турнирной таблице.В источнике
Подробнее о событии
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Николич объяснил, почему не поддерживает использование системы VAR

Metaratings вчера в 16:13
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Марко Николич: «ВАР не люблю. Остановки убивают душу футбола»

Sports.ru вчера в 16:08
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Марко Николич: «Очень обидно, что не смогли победить. У нас есть проблемы с забиванием голов»

Матч ТВ вчера в 16:05
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