Наставник «Локомотива» Николич провел переговоры с Кокориным
Главный тренер московского "Локомотива" Марко Николич пообщался с нападающим "Сочи" Александром Кокориным. Сербский специалист заинтересован в приходе в его команду 29-летнего футболиста, контракт которого с черноморским клубом заканчивается 1 августа 2020 года.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «СЭ», главный тренер «Локомотива» Марко Николич пообщался с Александром Кокориным на предмет возможного перехода форварда «Сочи» в московский клуб. По имеющимся сведениям, стороны остались довольны услышанным.