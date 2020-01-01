Наставник «Локомотива» Николич провел переговоры с Кокориным

Главный тренер московского "Локомотива" Марко Николич пообщался с нападающим "Сочи" Александром Кокориным. Сербский специалист заинтересован в приходе в его команду 29-летнего футболиста, контракт которого с черноморским клубом заканчивается 1 августа 2020 года.