Тренер «Локомотива» Николич провел переговоры с Кокориным
Главный тренер московского "Локомотива" Марко Николич провел переговоры с нападающим петербургского "Зенита" Александром Кокориным, сообщает "Спорт-Экспресс". По информации издания, обе стороны остались довольны итогами переговоров.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «СЭ», главный тренер «Локомотива» Марко Николич пообщался с Александром Кокориным на предмет возможного перехода форварда «Сочи» в московский клуб. По имеющимся сведениям, стороны остались довольны услышанным.