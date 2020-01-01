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Тренер «Марселя» опасается русских из-за трансферного окна
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Даже после закрытия трансферного окна все еще будет опасность потерять игроков, так как есть русские, турки и, возможно, китайцы.В источнике
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Тренер «Марселя» заявил, что опасается трансферных притязаний российских клубов

Sportbox.RU 18:47
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Тренер «Марселя» заявил, что опасается трансферных притязаний российских клубов

Матч ТВ 18:47
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Тренер «Марселя» опасается русских из-за трансферного окна

Спорт день за днем 17:39
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