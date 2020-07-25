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Тренер «Милана» Пиоли хочет заполучить Алексея Миранчука
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Вероятность перехода полузащитника московского "Локомотива" Алексея Миранчука в итальянский клуб "Милан" возросла. Это произошло после продления контракта с нынешним главным тренером "россонери" Стефано Пиоли, для которого 24-летний российский футболист является приоритетной целью.В источнике
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С чего всё начиналось
Как сообщает Арустамян в своём Telegram-канале, вероятность перехода игрока в «Милан» возросла после того, как россонери отказались от идеи приглашения Ральфа Рангника на пост главного тренера и продлили контракт с нынешним наставником команды Стефано Пиоли, который нацелен на покупку хавбека.
RT на русском 07:48
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Арустамян: «Милан» готовит предложение «Локомотиву» по переходу Алексея Миранчука

RT на русском 07:48
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Источник: «Милан» готовит предложение по Алексею Миранчуку

Российская газета 07:14
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«Милан» готовит предложение по Алексею Миранчуку

Футбол России 07:06
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