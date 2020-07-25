Тренер «Милана» Пиоли хочет заполучить Алексея Миранчука
Вероятность перехода полузащитника московского "Локомотива" Алексея Миранчука в итальянский клуб "Милан" возросла. Это произошло после продления контракта с нынешним главным тренером "россонери" Стефано Пиоли, для которого 24-летний российский футболист является приоритетной целью.В источнике
С чего всё начиналось
Как сообщает Арустамян в своём Telegram-канале, вероятность перехода игрока в «Милан» возросла после того, как россонери отказались от идеи приглашения Ральфа Рангника на пост главного тренера и продлили контракт с нынешним наставником команды Стефано Пиоли, который нацелен на покупку хавбека.