Тренер «Милана» Пиоли хочет заполучить Алексея Миранчука

Вероятность перехода полузащитника московского "Локомотива" Алексея Миранчука в итальянский клуб "Милан" возросла. Это произошло после продления контракта с нынешним главным тренером "россонери" Стефано Пиоли, для которого 24-летний российский футболист является приоритетной целью.