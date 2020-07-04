НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
РИА НовостиРИА Новости
Тренер: Н’Жи, Каборе и Шиманьский вряд ли помогут «Динамо» в сезоне
Матч ТВ
  • Матч ТВ
  • RT на русском
Футболисты Клинтон Н'Жи, Шарль Каборе и Себастьян Шиманьский вряд ли помогут "Динамо" в текущем сезоне, сообщил главный тренер московской команды Кирилл Новиков.В источнике
Подробнее о событии
alt

Заболевшие коронавирусом футболисты «Динамо» не сыграют до конца сезона

RT на русском 12:42
alt

Новиков: не уверен, что Каборе и Н’Жье помогут «Динамо» в этом сезоне

Чемпионат 12:21
alt

Тренер: Н’Жи, Каборе и Шиманьский вряд ли помогут «Динамо» в сезоне

РИА Новости 12:15
реклама
Главное
Новости