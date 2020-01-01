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Тренер «Оренбурга»: мы не по спортивному принципу вылетели из РПЛ
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Главный тренер "Оренбурга" Константин Парамонов прокомментировал победу команды в матче 30-го тура РПЛ с "Динамо" (1:0).В источнике
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