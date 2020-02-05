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Газета.RuГазета.Ru
Тренер «Партизана» сравнил «Локомотив» и «Ростов»
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Главный тренер сербского "Партизана" Сиво Милошевич высказался после поражение от "Ростова" в товариществом турнире, который в эти дни проходит в Дохе.В источнике
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Тренер «Партизана» сравнил «Локомотив» и «Ростов»

Газета.Ru 16:48
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Наставник «Партизана» заявил, что со «Спартаком» клуб сыграет сильнее

ProstoProSport 14:06
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Саво Милошевич — после матча с «Ростовом»: «Мы играли против очень сильной команды»

Матч ТВ 12:42
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