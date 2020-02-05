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Газета.RuГазета.Ru
Тренер «Ростова» Карпин определился с основным составом
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Газета.Ru
  • Sportbox.RU
  • ODDS.ru
  • ФК Ростов
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Евро-футбол.ру
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин заявил, что уже держит в голове обойму футболистов, которые будут находиться в основе перед возобновлением чемпионата России по футболу.В источнике
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Тренер «Ростова» Карпин определился с основным составом

Газета.Ru 16:40
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Карпин прокомментировал победу «Ростова» над сербским «Партизаном»

ProstoProSport 14:04
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Валерий Карпин: У меня в голове есть основной состав, но до первой игры РПЛ все может измениться

Советский спорт 13:33 
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