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Карпин: думаю, что у Норманна нет серьезной травмы
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Газета.Ru
  • Sportbox.RU
  • ODDS.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • ФК Ростов
Думаю, что никакой серьезной травмы на месяц-два нет.В источнике
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Тренер «Ростова» Карпин определился с основным составом

Газета.Ru 16:40
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«Я всё время чем-то недоволен» — главный тренер ФК «Ростов»

REGNUM 16:10
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Валерий Карпин: Ожидаю от команды прогресса во всем, я всегда чем-то недоволен

ФК Ростов 15:03
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