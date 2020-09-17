Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич подчеркнул, что волгоградцы намерены лететь на игру с «Ростовом». Вчера КДК засчитал «Ротору» поражение со счетом 0:3 в матче с «Краснодаром», так как у ряда футболистов был обнаружен коронавирус.