Главный тренер «Ротора» выступил против отмены матча с «Ростовом»
Ранее ФК «Ростов» направил обращение президенту РПЛ Сергею Прядкину, в котором потребовал отменить матч против «Ротора». Дело в том, что перед матчем с «Краснодаром» 13 сентября у 11 футболистов «Ротора» выявили положительные тесты на коронавирус.В источнике
С чего всё начиналось
Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич подчеркнул, что волгоградцы намерены лететь на игру с «Ростовом». Вчера КДК засчитал «Ротору» поражение со счетом 0:3 в матче с «Краснодаром», так как у ряда футболистов был обнаружен коронавирус.
НовостиВолгограда.ру 08:17
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