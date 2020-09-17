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Главный тренер «Ротора» выступил против отмены матча с «Ростовом»
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Ранее ФК «Ростов» направил обращение президенту РПЛ Сергею Прядкину, в котором потребовал отменить матч против «Ротора». Дело в том, что перед матчем с «Краснодаром» 13 сентября у 11 футболистов «Ротора» выявили положительные тесты на коронавирус.В источнике
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С чего всё начиналось
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«У нас есть здоровые игроки на матч с «Ростовом». Тренер «Ротора» Хацкевич — о вспышке коронавируса в команде

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич подчеркнул, что волгоградцы намерены лететь на игру с «Ростовом». Вчера КДК засчитал «Ротору» поражение со счетом 0:3 в матче с «Краснодаром», так как у ряда футболистов был обнаружен коронавирус.
Спорт-Экспресс 04:15
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Главный тренер «Ротора» выступил против отмены матча с «Ростовом»

Donnews.ru 09:24
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Мы регламент не нарушили: Хацкевич объяснил техническое поражение «Ротора»

НовостиВолгограда.ру 08:17
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Тренер волгоградского «Ротора» против отмены матча с «Ростовом»

Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 07:41
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