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Газета.RuГазета.Ru
Тренер «Шахтера» рассказал о победе над «Вольфсбургом»
ua.Tribuna.com
  • ua.Tribuna.com
  • УНИАН
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Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру рассказал о победе над "Вольфсбургом" в рамках 1/8 финала Лиги Европы.В источнике
Подробнее о событии
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Луиш Каштру: «„Шахтер“ добился победы над „Вольфсбургом“ благодаря сплоченности»

Спорт-Экспресс вчера в 23:18
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Тренер «Шахтера» рассказал о победе над «Вольфсбургом»

Газета.Ru вчера в 22:07
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