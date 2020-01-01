Тренер «Сельты» – об отъезде Смолова в Россию: «Он поступил плохо»

Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия остался недоволен решением полузащитника Пионе Систо и нападающего Федора Смолова уехать из Испании во время карантина.