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Бомбардир.руБомбардир.ру
Тренер «Сельты» – об отъезде Смолова в Россию: «Он поступил плохо»
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
  • Sports.ru
  • Матч ТВ
Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия остался недоволен решением полузащитника Пионе Систо и нападающего Федора Смолова уехать из Испании во время карантина.В источнике
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«Приняв решение уехать, они допустили ошибку». Тренер «Сельты» раскритиковал Смолова за то, что он улетел в Россию

Матч ТВ 10:42
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«Приняв решение уехать, они допустили ошибку». Тренер «Сельты» раскритиковал Смолова за то, что он улетел в Россию

Sportbox.RU 10:42
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Тренер «Сельты» – об отъезде Смолова в Россию: «Он поступил плохо»

Бомбардир.ру 10:39
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