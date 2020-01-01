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Тренер «Сельты» о ничьей с «Реалом»: «У нас был план, и он сработал»
Sports.ru
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Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия передал эмоции после матча с «Реалом» (2:2) в 24-м туре Ла Лиги.В источнике
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Гарсия - после матча с «Реалом»: У «Сельты» был план, и он хорошо сработал

Советский спорт 00:19 
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Куртуа про 2:2 с «Сельтой»: «Такие ничьи могут стоить победы в чемпионате»

Sports.ru вчера в 17:33
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