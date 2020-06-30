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Тренер «Сельты» оценил игру Смолова
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Главный тренер "Сельты" Оскар Гарсия поделился мнением об игре нападающего Федора Смолова.В источнике
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Тренер «Сельты»: «Смолов вовлечен в проект и делает много работы. Рады, что Федор умеет трудиться»

Sports.ru 01:45
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Тренер «Сельты» рассказал о будущем Смолова в клубе

Спорт-Экспресс вчера в 22:43
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Главный тренер «Сельты» оценил перспективы Смолова остаться в команде на следующий сезон

Матч ТВ вчера в 22:11
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