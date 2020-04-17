Тренер «Сельты» раскритиковал Смолова за отъезд в Россию

Федор звонил нам каждые два дня, чтобы получить разрешение. «Сельта» была в курсе, и он ставил нас в известность обо всем, но по логике он не должен был покидать Испанию. Если бы мы разрешили покидать Испанию, то сделали это для всех, а не только для двух футболистов.