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Тренер «Сочи» объяснил, почему Адиль Рами не играл за клуб
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  • ГЛАС.RU
  • Sports.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Газета.Ru
Наставник ФК «Сочи» Владимир Федотов объяснил, почему Адиль Рами не заиграл в России. Слова специалиста приводит «Россия 24».В источнике
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Федотов о травме Рами: «Он пытался сделать все, чтобы выйти на поле»

Sports.ru 03:17
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Тренер «Сочи» объяснил, почему Адиль Рами не играл за клуб

ГЛАС.RU 00:57
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Федотов объяснил, почему Рами так и не сыграл за «Сочи»

Спорт-Экспресс 00:16
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