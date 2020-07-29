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Газета.RuГазета.Ru
Тренер «Сочи» рассчитывает на Кокорина в следующем сезоне
ГЛАС.RU
  • ГЛАС.RU
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Газета.Ru
  • Metaratings
  • Евро-футбол.ру
  • Нева Спорт
  • Soccernews.ru
Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов высказался о будущем нападающего Александра Кокорина в клубе. Сообщалось, что на футболиста претендуют московские "Спартак" и "Локомотив".В источнике
Подробнее о событии
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Кокорин тренируется с «Сочи», несмотря на окончание аренды

Metaratings 06:46
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Тренер «Сочи» рассчитывает на Кокорина в следующем сезоне

Газета.Ru 06:39
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Кокорин тренируется с «Сочи», команда рассчитывает на него в следующем сезоне

Спорт день за днем 06:38
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