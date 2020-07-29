Тренер «Сочи» рассчитывает на Кокорина в следующем сезоне

Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов высказался о будущем нападающего Александра Кокорина в клубе. Сообщалось, что на футболиста претендуют московские "Спартак" и "Локомотив".