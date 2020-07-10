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В РФС объяснили трехматчевую дисквалификацию Тедеско
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Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц объяснил трехматчевую дисквалификацию главного тренера московского "Спартака" Доменико Тедеско.В источнике
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С чего всё начиналось
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Главный тренер «Спартака» Тедеско дисквалифицирован на 3 матча

Как стало известно Sport24, главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско по итогам матча с «Локомотивом» дисквалифицирован на три игры российской Премьер-Лиги. Кроме того, он будет вынужден заплатить штраф. Такое решение принял КДК РФС сегодня, 10 июля.
Sport24.ru 10:04 
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