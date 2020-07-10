Тедеско дисквалифицирован до конца чемпионата России
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско дисквалифицирован на три матча чемпионата страны за удаление в матче против "Локомотива". В пятницу прошло заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно Sport24, главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско по итогам матча с «Локомотивом» дисквалифицирован на три игры российской Премьер-Лиги. Кроме того, он будет вынужден заплатить штраф. Такое решение принял КДК РФС сегодня, 10 июля.
Московский Комсомолец 11:33