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Тедеско дисквалифицирован до конца чемпионата России
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Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско дисквалифицирован на три матча чемпионата страны за удаление в матче против "Локомотива". В пятницу прошло заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза.В источнике
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С чего всё начиналось
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Главный тренер «Спартака» Тедеско дисквалифицирован на 3 матча

Как стало известно Sport24, главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско по итогам матча с «Локомотивом» дисквалифицирован на три игры российской Премьер-Лиги. Кроме того, он будет вынужден заплатить штраф. Такое решение принял КДК РФС сегодня, 10 июля.
Sport24.ru 10:04 
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Тренера «Спартака» Тедеско дисквалифицировали до конца сезона

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Доменико Тедеско дисквалифицирован на три матча за поведение в дерби с «Локомотивом»

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